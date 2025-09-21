L’assessore chiede aiuto

L’impegno e fedeltà dei volontari è fondamentale ma c’è sempre bisogno di nuovi aiuti. In particolare cresce il bisogno digruppi sanguigni Rh negativi. La donazione di sangue è un bellissimo esempio di generosità e senso civico che contribuisce a salvare vite umane. In questi giorni proprio per rafforzare il concetto anche l’assessore alla sanità di Regione Liguria si è prestato alla donazione di sangue. Massimo Nicolò si è infatti recato al centro trasfusionale dell’ospedale genovese San Martino per la donazione offrendo così un esempio concreto di impegno verso la comunità. L’assessore regionale Massimo Nicolò proprio nell’occasione della donazione ha colto l’occasione per lanciare un nuovo appello alla cittadinanza.

"Intanto voglio ringraziare tutti i donatori – ha detto l’assessore – che con generosità e continuità permettono a tanti pazienti di ricevere cure e terapie indispensabili. Donare il sangue è un atto semplice ma fondamentale, che può salvare vite. Invito tutti, in particolare i giovani, a compiere questo gesto: la cura reciproca è la vera forza della nostra comunità".

Vanessa Agostini, responsabile del Centro regionale sangue, ha poi aggiunto. "Ringrazio tutte le donatrici e i donatori per la generosità dimostrata anche nel periodo estivo. Rinnovo quindi l’invito a continuare a donare, soprattutto per i gruppi sanguigni Rh negativi, che sono più rari. Donare il sangue è un gesto semplice che può davvero aiutare a salvare molte vite".