Lasciano le chiavi sullo scooter. I ladri ne approfittano e portano via i mezzi

La Spezia, 31 luglio 2023 – Denunciati per ricettazione e furto di scooter, due uomini in due diversi frangenti: in entrambe le occasioni i proprietari si erano dimenticati le chiavi sopra.

Nei giorni scorsi, la terza sezione della squadra mobile spezzina ha identificato le due persone.

In un caso, a denunciare il furto, un uomo circa venticinque giorni fa.

Gli accertamenti svolti, anche attraverso l’acquisizione e la disamina delle immagini dell’impianto di videosorveglianza cittadino, hanno portato all’individuazione del responsabile del furto, un 52enne con numerosi precedenti specifici, che è stato denunciato per il reato di ricettazione.

Altro episodio analogo è stato oggetto di attività di indagini degli investigatori della squadra mobile, che hanno permesso di identificare, rintracciare ed indagare in stato di libertà per furto aggravato un 23enne con pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio e spaccio di stupefacenti.

L’uomo, dopo aver rubato uno scooter in viale Italia, sostituito la targa del mezzo con una sottratta ad un altro scooter, ha rimosso parabrezza e bauletto per evitarne l’identificazione.

In entrambi gli episodi i motocicli sono stati lasciati dai proprietari con le chiavi dimenticate sul quadro d'accensione, pertanto la polizia invita i cittadini a prestare la massima attenzione nel momento in cui i mezzi vengono parcheggiati.

