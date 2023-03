L’arte per sviluppare energia

Arte e colore possono aiutare ad aumentare la consapevolezza di sé e delle proprie emozioni, a sviluppare energia e coraggio, amore per sé e per il mondo. L’associazione Arthena organizza ‘Coloriamoci la vita’, incontri di arteterapiapittura ad orientamento antroposofico con Maria Grazia Giaume, arteterapeuta supervisor, psicopedagogista e counselor (tutor in una scuola di formazione in arteterapia a Firenze) nell’arco di quattro sabati: 18 marzo, 15 aprile, 13 maggio e 17 giugno. Appuntamento, dalle 18 alle 20, in località Tre Strade a Pozzuolo di Lerici. Gli incontri, per i quali non occorrono competenze tecniche e assegnano crediti formativi ecp, sono aperti a tutte le età. Info 347 8553743 o [email protected] Per chi non può partecipare collegamento online. Il termine per iscriversi è fissato per oggi.