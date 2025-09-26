Largo ai giovani. Follese di 15 anni vince la Long Race

Fondista, ma anche studente, giovane attivissimo in parrocchia e nella vita della sua comunità. Alessio Tonelli, in forza alla sezione spezzina della Superba Nuoto, è stato uno dei due atleti che hanno scelto di mettersi in gioco nella Long Race tra Sestri Levante e Portofino, gara in acque libere sulla distanza delle 10 miglia marine, vinta con il tempo di 5h01’35’’, davanti ad Alessandro Simonazzi della CooperNuoto Carpi.

Che approccio hai avuto alla gara?

"Per me è stata la prima di questa lunghezza, avevo già fatto la Coppa Byron (8 km, arrivato 14mo assoluto in 1h44’50’’93, ndr). Mi sono allenato in mare tutti i giorni con Franco Muscarà e Pino Mineo del Nuoto Salvamento e in piscina con Lorenzo Martini e Lisa Balestra della Superba Nuoto; oltre a loro, mi hanno seguito il fisioterapista Luca Mastrantonio e coach Marco Mancuso in palestra. Mi sono allenato ogni giorno alle 6.30 in mare a Porto Venere, poi in palestra per tre ore al pomeriggio; ogni tanto ho fatto anche il "doppio" in piscina".

Come hai gestito la gara?

"Sono partito subito primo però a metà si è rotta la barca di supporto, ma poi ho recuperato, la posizione non è mai stata in discussione. Ha fatto tanto la testa. Su una distanza del genere si devono gestire i cambi di corrente e i rifornimenti, che prima non avevo mai fatto; mantenere la bracciata costante mi ha aiutato".

Prossimi impegni?

"Questa gara ha dato il via alla stagione, ora ci sono quelle in piscina: il contest Superba e le prove regionali; punto al podio, anche se preferisco nuotare in mare: è più stimolante".

La Superba ha sfornato tanti campioni: ti ha aiutato?

"Con Lorenzo e Lisa ci siamo confrontati su tante gare passate, da cui sono arrivati diversi spunti, cosa che ho fatto anche con Muscarà. In più, in squadra c’è Niccolò Ricciardi: un vero esempio di seguire, anche per le sue recenti imprese: i podi in Canada e alla Capri Napoli. Un giorno vorrei fare anche io quelle gare, insieme allo stretto di Messina".

Alessio, chi sei nella vita di tutti i giorni, fuori dallo sport?

"Uno studente del terzo anno dell’istituto tecnico "Sauro-Capellini", studio chimica e materiali e biotecnologie del mare, un collaboratore di don Pietro Milazzo nella chiesa di san Martino e san Leonardo: con loro partecipo alle attività parrocchiali e alle sagre. Mi piace aiutarli".

Chiara Tenca