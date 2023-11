L’area ex Ip finisce al Tar. Battaglia sulla bonifica

Sembrava tutto apparecchiato affinchè una delle grandi ferite ambientali della città potesse essere finalmente rimarginata: la decisione del Comune di sostituirsi al privato, e quella della Regione di utilizzare i fondi del Pnrr per coprire gran parte dei costi di bonifica. Invece, sulla riqualificazione dell’area ex Ip cala ancora una volta lo spettro della guerra a colpi di carte bollate. I curatori della liquidazione giudiziale dell’Immobiliare Helios, società proprietaria dei terreni, hanno impugnato al Tar ligure la delibera di giunta con cui Palazzo civico il 29 maggio scorso aveva espresso le linee di indirizzo per portare a termine in proprio la bonifica delle aree, utilizzando le risorse del Pnrr veicolate da Regione Liguria per poi rivalersi sul privato. Impugnata anche la determina con cui gli uffici, il successivo 7 agosto, sulla base di quanto disposto dalla giunta, avevano avviato l’iter per esercitare i poteri sostitutivi. Un potere declinato peraltro già poche settimane più tardi nelll’assegnazione a una società privata delle attività di caratterizzazione del sito, un esame finalizzato a stabilire con certezza sia la quantità di terreni ancora da bonificare, sia i costi del risanamento. Sulla carta, risulterebbero ancora da completare le attività di bonifica nei sub distretti 4, 5 e 11: il Comune, con la collaborazione di Arpal, nei mesi scorsi aveva stimato tra gli 8 e i 10 milioni di euro la somma necessaria per completare i lavori, ma lo studio della Wsp Italia, braccio italiano dell’omonima società internazionale specializzata nel settore, sarà senz’altro più esaustivo e preciso nell’individuare quanto serve per risanare l’area. Di certo, tutto potrebbe passare attraverso l’ennesima guerra legale, con il Comune e la società in liquidazione giudiziale a incrociare ancora i ’guantoni’. Palazzo civico infatti da anni tenta invano di mettere le mani sulla polizia fidejussoria da 8 milioni di euro accesa dalla società immobiliare a garanzia dei lavori di bonifica. Tuttavia, nel 2016 l’avvio delle pratiche per l’escussione del denaro da parte del Comune ha acceso un’altra guerra giudiziaria, questa volta con la stessa compagnia assicurativa: la vertenza è ancora pendente in tribunale. Proprio per cercare di recuperare l’importante somma di denaro, il Comune aveva deciso di insinuarsi nella procedura di liquidazione. Ora l’ennesimo scontro in tribunale su aree che da oltre dieci anni attendono di essere messe in sicurezza. La bonifica iniziò nel 2007 e si arenò nel 2013. L’asta per la vendita delle aree, bandita oltre un anno fa dai liquidatori giudiziali nominati dal tribunale di Milano, è andata deserta.

Matteo Marcello