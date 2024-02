L’arbitro è Gualtieri. Var e avar al Picco

Sarà il 36enne Matteo Gualtieri di Asti, ad arbitrare la sfida di sabato al ‘Picco’ (ore 14), tra lo Spezia e il Cittadella. Un arbitro giovane, alla sua 19ª direzione in cadetteria, che ha già incrociato lo Spezia nel match del 16 settembre 2023, contro il Brescia (0-0) a Cesena. Tra l’altro in casa Gualtieri l’arbitraggio è una moda visto che il padre Vincenzo e i fratelli Francesco e Claudio hanno indossato la divisa dell’Aia. Assistenti Mario Vigile di Cosenza e Mario Davide Arace di Lugo; IV ufficiale Edoardo Gianquinto di Parma. Al var Lorenzo Maggioni di Lecco e l’avar Giacomo Paganessi di Bergamo opereranno non a Lissone ma al ‘Picco’.

F.B.