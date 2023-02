"L’appello di Negro soltanto fuorviante"

Sarà una campagna elettorale caldissima quella che condurrà Porto Venere al voto di giugno. All’appuntamento con le urne mancano ancora mesi, ma i contendenti – ufficiosi e ufficiali – già si scaldano. L’appello al confronto pubblico, lanciato dalla lista civica ‘Fezzano, Porto Venere, Le Grazie’ di Paolo Negro e fissato per il prossimo 4 marzo, con tanto di manifesto che annunciava la presenza di candidati a sindaco, ha trovato la risposta congiunta di Marco Vignudelli e Francesca Sacconi, già ufficialmente candidati a sindaco, e del sindaco uscente Matteo Cozzani e di Fabio Carassale, la cui candidatura non è stata ancora ufficializzata. "Il manifesto apparso a Porto Venere è assurdo per innumerevoli motivi – affermano Vignudelli, Cozzani, Sacconi e Carassale – innanzitutto i nomi delle liste riportate a fianco ai candidati non corrispondo appieno alla realtà. L’unica corretta, e non sarà un caso, è quella del candidato Negro. Per evitare questi errori basterebbe informarsi sui nomi corretti.." Nel comunicato congiunto si spiega che "vengono citate persone, tra cui l’attuale sindaco Matteo Cozzani e il consigliere di opposizione Fabio Carassale, che a oggi, non risulta abbiano confermato la loro partecipazione come candidati alla prossima tornata elettorale. È inusuale prevedere un confronto tra candidati senza che siano stati informati e senza che vi sia stato un accordo... qualora in chiusura di campagna venisse organizzato un incontro nel rispetto delle regole di un sano confronto, ogni candidato valuterà la propria partecipazione".