L’appello dei diportisti: "Dateci spazio alla diga. Questione di sicurezza"

Il tema al centro della discussione era il problema dei divieti posti all’utilizzo degli specchi acquei, a ridosso della diga foranea nelle aree in prossimità dei fari. Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha incontrato una delegazione guidata da Alfredo Gilone, promotore e portavoce dell’istanza di oltre 1000 diportisti spezzini espressione della nautica sociale che la scorsa estate, con una petizione popolare, avevano sollevato il problema dei divieti posti alla fruizione degli specchi acquei, a ridosso della diga foranea nelle aree in prossimità dei fari, con la finalità di recuperare un’antica pratica ed al tempo stesso mettersi in sicurezza rispetto al moto ondoso provocato dalle barche più grandi. Il sindaco, "confermando l’interessamento – sottolineano i diportisti – ha aggiornato la delegazione sugli incontri avuti col presidente dell’Autorità di sistema portuale Mario Sommariva e col Comandante della Capitaneria CV Giovanni Battaglini, destinatari dell’invito a risolvere il problema attraverso un mirato studio o revisione delle norme vigenti".

Dall’incontro è emerso che il titolare della potestà demaniale, cioè l’Autorità di sistema portuale, sta studiando come armonizzare la propria ordinanza del 2000, quella che autorizza la libera fruizione della diga, con le nuove norme a tutela dell’incolumità delle persone; mentre la Capitaneria di Porto si è impegnata a studiare la modalità per consentire la fruizione alle piccole unità da diporto dello spazio di mare protetto, nel rispetto primario della sicurezza. La delegazione, attraverso una attenta ricerca documentale, realizzato da Corrado Ricci (memoria storica del diporto spezzino), ha evidenziato al sindaco come il tema della fruizione libera della Diga della Spezia e della balneazione in prossimità sia stato portato avanti, da più di vent’anni dalle personalità che si sono succedute nelle varie posizioni di comando in Comune, Autorità Portuale e Capitaneria.

"L’auspicio è che il 2024 – proseguono i diportirsi – col progetto di collocazione nella rada esterna degli impianti della mitilicoltura e del ‘rientro’ nella rada interna a fine dragaggio, possa essere innescata la svolta per trovare un assetto della storica attività produttiva che permetta la quadratura del cerchio con i desiderata dei diportisti (fatto salvo, ovviamente, il divieto di ormeggio e la distanza di sicurezza dagli impianti stessi) anche nella prospettiva di allargare gli orizzonti della categoria alle opportunità offerte dall’itti-turismo". Gli esponenti dei diportisti, che dovranno a breve incontrare il Comandante Battagliini, "sperano di non avere l’ennesima delusione, ma di riottenere la possibilità di fruire degli specchi d’acqua interni alla diga senza essere allontanati, come spiacevolmente accaduto la scorsa estate, in un crescendo di tensione nelle borgate".