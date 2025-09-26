Lapadula, mai più senza. Wisniewski c’è. Tra D’Angelo e Stroppa è resa dei conti

C’è una frase, coraggiosa e carica di speranza, proferita da mister Luca D’Angelo: "Abbiamo una rosa forte, sono convinto che faremo un buonissimo campionato anche quest’anno". Parole rassicuranti del condottiero abruzzese, abituato a dare il meglio di sé nelle criticità, esattamente come accadde dopo Spezia-Feralpi Salò del 28 febbraio 2024 (1-2), con le Aquile più in C che in B e lui a ribadire: "Questa squadra la salviamo". E così è stato. Gli input di compattezza e serenità trasmessi dall’Omone ai giocatori, dopo la sconcertante prestazione con la Juve Stabia, pare stiano sortendo gli effetti voluti alla luce della prestazione di carattere della squadra a Parma. Per inciso, siamo ancora lontani dallo Spezia garibaldino e manovriero al quale D’Angelo ci ha abituati, ma qualche segnale positivo al ‘Tardini’, contro una formazione di Serie A, si è intravisto, specie dopo gli ingressi di Kouda e Lapadula. Proprio il bomber italo-peruviano, invocato a più riprese dai tifosi, ha fornito un contributo importantissimo in termini di esperienza, personalità e carattere, un vero trascinatore che ha dato sfoggio delle sue doti di cinismo sotto porta.

Lapadula appare un elemento imprescindibile nell’economia della squadra, importante anche per la crescita di giovani come Vlahovic e Artistico che abbisognano di tempo e pazienza per maturare. Stesso discorso vale per Sarr che ha assicurato reattività e decisionismo, guidando molto bene la difesa. Segnali positivi anche da Jack, tra i migliori, Cistana e Onofri. Domani pomeriggio, a Venezia, in un match che vedrà nuovamente contrapposti gli amici D’Angelo e Stroppa, dopo la finale del primo giugno scorso, sono attese modifiche alla formazione iniziale, con il tecnico aquilotto che, probabilmente, ripartirà dalla difesa schierata contro la Juve Stabia, anche se Sarr, Aurelio, Vignali e lo stesso Jack incombono. Davanti a Mascardi, giocheranno dunque Wisniewski, recuperato dopo il forzato riposo di Parma, Hristov e Mateju, con l’ex arancioneroverde Candela e Beruatto sulle fasce laterali come ‘quinti’. In cabina di regia tornerà Esposito, supportato da Nagy o Cassata e Kouda, stante la probabile assenza di Zurkowski, ai box per una botta ricevuta in allenamento, al pari di Bandinelli e Candelari. Circa 300 i tifosi bianchi al seguito, tre i pullman ad opera del gruppo Bullone, Curva Ferrovia e Belini Frizzanti. Supporter mobilitati anche per la gara di martedì prossimo a Reggio Emilia: in allestimento un pullman da parte del gruppo Belini Frizzanti. Prevendita attiva su Vivaticket.