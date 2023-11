L’antropologia per intelligenze artificiali

Verrà presentato domani, alle 18.30, alla libreria Liberi Tutti, il libro ‘Antropologia per intelligenze artificiali’ di Filippo Lubrano (D Editore). Introduce Francesco Terzago, mentre dialoga con l’autore Samuel Daveti. Senza preavviso, il pubblico mainstream è piombato in una nuova era: quella delle Intelligenze Artificiali. Ma mentre il mondo affronta la rivoluzione delle macchine intelligenti, gli esperti si trovavano già da tempo di fronte a una serie di sfide che vanno oltre la tecnologia stessa. I pregiudizi e i bias che affliggono le IA non sono semplicemente il risultato di algoritmi imperfetti, ma riflettono le peculiarità culturali delle società. Come possiamo affrontare questi problemi? Come possiamo creare intelligenze artificiali più etiche, inclusive e culturalmente consapevoli? E soprattutto, di quale cultura le macchine devono avere consapevolezza? Con ‘Antropologia per Intelligenze Artificiali’, lo spezzino Lubrano guida il lettore in un viaggio che intreccia antropologia e intelligenza artificiale, mostrandoci come il riconoscimento e la comprensione dei diversi contesti culturali e sociali siano fondamentali per il futuro delle macchine e della stessa umanità. L’ingresso è libero.

m. magi