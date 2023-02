L’annuncio di Frija "Canoni demaniali bloccati per un anno"

Sospeso l’aumento dei canoni di concessione demaniale marittima e confermati Marebonus e Ferrobonus per rilanciare i settori portuale e del trasporto marittimo. "Con il collega Salvatore Deidda, presidente della Commissione Trasporti della Camera della quale faccio parte – ha spiegato l’onorevole Maria Grazie Frijia (FdI) – abbiamo portato all’ordine del giorno della Camera nella discussione del decreto Milleproroghe, provvedimenti in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi. In particolare abbiamo impegnato il Governo su due ordini del giorno che consideriamo di enorme importanza per la sostenibilità dell’attività portuale e dei trasporti intermodali. Il primo punto riguarda la sospensione e l’adeguamento dei canoni di concessione demaniale marittima per l’anno 2023 e a riconsiderare, a partire dall’anno 2024, criteri e modalità di adeguamento annuale dei canoni di concessione demaniali marittimi prevedendo incrementi pari al 75 per cento dell’indice Foi. Con il secondo impegno abbiamo richiesto di prorogare le misure agevolative Marebonus (incentivi al trasporto merci via mare) e Ferrobonus (sostegno del trasporto merci per ferroviaria) estese anche per i vettori logistici a minor impatto ambientale. E chiesto l’introduzione di incentivi per gli operatori che utilizzano il sistema di trasporto multimodale producenndo meno CO2"