L’Andante di Faber Teater al festival ’Nuove Terre’

Al festival Nuove Terre arriva, oggi alle 18, ‘Andante’ di Faber Teater, uno spettacolo itinerante tra i monti di Sesta Godano, seguito poi con una cena nel bosco sul Monte Gottero. Una drammaturgia di Gianluca Favetto, con Francesco Micca, Marco Andorno, Lodovico Bordignon, Lucia Giordano, Paola Bordignon e Sebastiano Amadio, per un’esperienza che si offre come invito a stare nel qui e nell’ora, tra i due poli attorno a cui prende forma: l’andare e il cantare. Ogni singolo spettatore assisterà al ‘proprio’ Andante, come rigagnoli che prendono la propria strada, per ritrovarsi di nuovo assieme nel torrente. Info e prenotazioni al 371 4612350 o a [email protected]