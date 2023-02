L’andamento dei rilasci negli ultimi tre anni

1 Il crollo e la ripresa

Nel 2019 sono stati rilasciati 6.444 documenti, di cui 5.159 dalla Questura e 1.285 dal Commissariato; nel 2020 la caduta verticale, imputabile al Covid: 2.482 rilasci. Nel 2021 è arrivata la ripresa, con 3.396 passaporti, passati nel 2022 a 7.513

2 La situazione attuale

Nel 2023 , nel solo mese di gennaio, i rilasci sono stati 1.005 (802 e 203), mentre nei primi 10 giorni di febbraio si era già arrivati a 349, di cui 275 in Questura e 74 a Sarzana. La media di acquisizione e trattamento è di 40-50 pratiche al giorno

3 Le soluzioni

Grazie all’ implementazione del personale e allo snellimento delle procedure da ottobre si è via via ridotto il periodo del rilascio arrivando, attualmente, a un tempo inferiore ai 15 giorni, eccetto i casi in cui siano richiesti particolari accertamenti