Lancio di sassi dal cavalcavia Il perito analizzerà i telefonini

Erano stati colti sul fatto mentre lanciavano sassi e limoni sui camion in transito dal cavalcavia 33 dell’autostrada A 15 a Santo Stefano Magra, la sera del 16 febbraio. Ma la procura ritiene che siano sempre loro i responsabili dei lanci effettuati la sera prima, quando era stata colpita la Panda di due giovani spezzini, e il 9 febbraio con vittime un uomo di 60 anni residente a Villafranca Lunigiana e una donna di 50 anni residente a Carrara.

Per provarlo, devono essere analizzati i telefoni cellulari dei tre giovani arrestati che sono stati sequestrati al momento del blitz in flagrante dalla polizia stradale di Pontremoli e dalla polizia locale di Santo Stefano Magra, alla ricerca sulle chat di wattsapp di indicazioni esplicite e di quant’altro può servire alle indagini.

Per questo ieri mattina il pubblico ministero Rossella Soffio ha nominato un perito, affidando l’incarico a Giuseppe Dezzani. A lui la procura della Spezia si era rivolta anche in occasione del processo Corini. Dovendo procedere ad accertamenti tecnici non ripetibili sui telefonini sequestrati, il pubblico ministero ha informato le parti offese del procedimento, con i due ragazzi spezzini che hanno nominato loro difensore di fiducia l’avvocato Davide Bonanni, unitamente ai tre giovani arrestati in flagrante la sera del 16 febbraio.

A tale proposito, l’avvocato Alberto Antognetti che difende di fiducia Alessio Leoni, 20 anni, residente a Santo Stefano Magra, ha a sua volta nominato un perito di parte, Stefano Accorsi di Santo Stefano Magra. Nessuna nomina invece per gli altri due, Alessio Melani di 18 anni residente al Guercio di Lerici difeso dall’avvocato Maurizio Giannarelli e Lorenzo Pratesi di 20 anni residente a Castelnuovo Magra difeso da Claudio Zadra di Genova. I tre ragazzi sono attualmente agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.

Dezzani si è preso trenta giorni per redigere la perizia ed inizierà a partire da oggi il suo lavoro.

Massimo Benedetti