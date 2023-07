Lancia cinque sacchi di sfalci nella scarpata: 600 euro di multa

Riccò del Golfo (Spezia), 3 luglio 2023 – I carabinieri forestali sorprendono due fratelli mentre stanno abbandonando rifiuti in una piazzola di sosta: 600 euro di sanzione.

I militari, mentre si stavano recando nel Comune di Riccò del Golfo per svolgere accertamenti inerenti un incendio boschivo in corso, durante il tragitto e precisamente in località Caresana, lungo la ss1 via Aurelia, hanno notato una vettura ferma a bordo strada.

I carabinieri hanno subito visto che nelle vicinanze dell’automezzo era presente un uomo che stava lanciando un sacco di colore nero nella scarpata sottostante la piazzola. immediatamente la pattuglia si è fermata e ha provveduto ad accertare quanto stava accadendo, cogliendo in fragranza l’autore dell’abbandono dei rifiuti mentre era intento a disfarsi di sacchi riempiti con residui vegetali derivati dalla potatura del verde.

Durante l'accertamento, è stato constatato che l'uomo aveva già provveduto a disfarsi di cinque sacchi, mentre era pronto ad abbandonarne altri che erano ancora all'interno del suo Suv. Durante il controllo i forestali hanno accertato anche la presenza all'interno della stessa autovettura di un secondo soggetto che, subito identificato, è risultato essere il fratello.

All’autore della violazione è stata elevata una sanzione amministrativa di 600 euro.

I residui vegetali provenienti da attività di potatura sono considerati dal Testo unico ambientale, rifiuti speciali non pericolosi e pertanto devono essere smaltiti nei centri autorizzati oppure secondo le modalità previste da ogni Comune.