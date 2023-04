L’amministratore deve saper gestire le situazioni di disagio

Nell’era post-Covid anche il ruolo dell’amministratore di condominio è profondamente cambiato. "Il cocktail pandemia-rincari energetici – spiega l’avvocato Luca Santarelli – ha fatto sì che anche il ruolo dell’amministratore venisse ridisegnato sotto un profilo mai immaginato prima dal legislatore. Si tratta, per dirla in breve, del suo ruolo sociale. Oggi, come non mai, il primo intercettatore delle nuove povertà e dei primi disagi dell’essere umano è spesso proprio l’amministratore di condominio".

"A mero titolo esemplificativo – continua l’avvocato Santarelli – quando l’amministratore vede ritardare nel pagamento degli oneri condominiali famiglie da sempre puntuali o constata forti reazioni di rabbia in persone che non le hanno mai avute deve occuparsene. Sono infatti dei campanelli di allarme più o meno rilevanti, ma sicuramente evidenti che devono accendere una preoccupazione e, soprattutto, stimolare un interessamento. Se l’amministratore fosse consapevole del suo ruolo e si attivasse si potrebbero talvolta evitare tanti casi con esiti drammatici che si leggono purtroppo nelle pagine di cronaca nera".