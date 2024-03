Una originalissima serata teatrale di lectura dantis dal titolo ‘L’altra faccia di Francesca’, si svolgerà sabato all’Armonia dell’Essere. Nella centro culturale migliarinese di via Sarzana (angolo via Falconi), organizzato dall’associazione ‘Cinema & Cultura’, alle 21, un format presentato per tre voci recitanti e un dantista. Realizzato dal Centro lunigianese di studi Danteschi (ClsD), lo spettacolo rappresenta un approfondimento della IV Stazione della ‘Via Dantis’, capolavoro esegetico dello spezzino Mirco Manuguerra, ed è centrata sul celeberrimo Canto V dell’Inferno, quello delle figure immortali di Paolo Malatesta e Francesca da Rimini. Protagonisti della serata saranno tre attori con in più lo stesso Manuguerra, impegnato nel ruolo del dantista deputato ad illustrare, nei momenti opportuni, i segreti del Canto e i suoi reconditi significati. La voce del Dante-narratore è interpretata da Riccardo Monopoli, attore professionista già più volte impegnato con la ‘Via Dantis’ e interprete di numerosi ruoli televisivi, spot per reti nazionali e spettacoli teatrali, dove ha recitato con nomi del calibro di Giulio Bosetti, Antonio Salines, Remo Girone, Mariangela Melato e Luca Lazzareschi.

La figura affascinante di Francesca da Rimini è, invece, affidata all’estro di Barbara Urli, impegnata nel difficile compito di effigiare i due volti che l’esegesi del ClsD attribuisce alla giovane sventurata: quello dettato dalla leggenda e l’altro che emerge dall’analisi allegorica dei versi di Dante. A Francesco Testi, infine, la lettura introduttiva della storia dei due cognati, così come essa ci viene offerta da Giovanni Boccaccio nelle Lezioni XIX e XX del suo celebre Commento sopra la Commedia di Dante Alighieri. Negli intenti di ‘Cinema & Cultura’ e ClsD (la cui sede è costituita nel Centro storico monumentale di Mulazzo, borgo eletto a ‘residenza ufficiale’ di Dante in Lunigiana), la serata rappresenta la prima puntata di una serie di importanti approfondimenti della ‘Via Dantis’, imperdibili per chiunque sia interessato ai grandi significati del capolavoro di Dante. Lo spettacolo è raccomandato anche a tutti gli studenti di ogni ordine e grado. Per avere ulteriori informazioni e per prenotare il posto allo spettacolo, è possibile contattare il numero di telefono 393 1536425.

Marco Magi