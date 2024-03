L’allarme delle borgate: "Pochi spazi per le attività. Difficile andare avanti". Le istituzioni nel mirino

Spazi per l’allestimento dei costumi e dei carri della sfilata pressochè limitati, aree per il rimessaggio e il ricovero di barche e attrezzature praticamente assenti, al pari delle palestre per far allenare i propri atleti. Di contro, i ricavi delle sagre e delle feste paesane organizzate dalle borgate, che una volta permettevano di finanziare gran parte della stagione remiera, oggi non sono più sufficienti. È un campanello d’allarme degno di essere ascoltato, quello che è stato fatto risuonare da molte borgate del Palio del Golfo nell’ultima assemblea indetta dal Comitato guidato da Massimo Gianello. La marcia di avvicinamento verso l’edizione del centenario, prevista nel 2025, nasce all’insegna delle preoccupazioni esternate da molti rappresentanti delle varie anime del borgo, che nel corso dell’assemblea hanno più volte tirato in ballo le amministrazioni comunali del Golfo, “colpevoli“ a loro dire di non supportare abbastanza un movimento storico come quello remiero. Problemi dei quali si farà carico il Comitato delle Borgate, che si farà promotore di incontri con i tre Comuni per trovare una soluzione al grido di dolore lanciato dalle anime marinare del Golfo.

"Ci sono problemi logistici comuni a molte borgate – spiega il presidente del Comitato, Massimo Gianello –. Una volta risolta la vicenda di Lerici, affronteremo il tema anche con gli altri due sindaci (della Spezia e di Porto Venere;ndr) per salvaguardare questa tradizione ormai secolare. L’obiettivo è di mettere tutte le borgate in condizione di operare, perchè oggi sono schiacciate dai costi sempre più elevati e da spazi che sono sempre pochi. Ci sono borgate più strutturate, ma anche associazioni che non hanno il minimo spazio per allestire la sfilata, per far allenare i ragazzi, persino per il rimessaggio delle barche. Ci sono situazioni che, se vogliamo portare avanti al meglio questa tradizione, vanno risolte. Una volta con sagre e feste le borgate riuscivano ad autofinanziarsi, oggi purtroppo non è più sufficiente. Bisogna dare gli strumenti alle borgate, se c’è la buona volontà di sedersi attorno a un tavolo, una soluzione si può trovare. Altrimenti, tra qualche anno il rischio sarà quello di trovarsi con la metà delle borgate".

Matteo Marcello