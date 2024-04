L’allarme della borgata: "Così è a rischio il Palio"

"Nella situazione in cui siamo oggi è impossibile" partecipare al prossimo Palio del Golfo. È un allarme forte, quello lanciato dalla borgata San Terenzo. Per la società biancoverde sono mesi difficili: non solo la querelle con la Venere Azzurra per l’utilizzo degli spazi demaniali, ma anche i dissidi interni che hanno portato il consiglio direttivo a dimettersi. La borgata ha pubblicato sui propri social una nota in cui prova a fare chiarezza sui temi caldi, ma che al tempo stesso lancia nubi sul prosieguo dell’attività, annunciando che "proverà in tutti i modi a partecipare al 99° Palio del Golfo", ma sottolineando che "la situazione che stiamo vivendo è tragica, e potrebbe portare alla chiusura della borgata. Da inizio febbraio abbiamo dovuto abbandonare il garage di via Garibaldi in cui erano ricoverate le barche e in cui era tenuta tutta l’attrezzatura. Abbiamo dovuto trasferire il tutto nella palestra, mettendo di fatto la parola fine all’attività degli atleti e degli allenatori, sia per motivi di spazio, sia per motivi igienici. Mai permetteremo che i nostri ragazzi si allenino tra taniche di carburante e sotterrati da pericoloso materiale da lavoro". Sulla querelle con la venere, la borgata sottolinea che "Ll nostra è stata solo una richiesta di un qualsiasi posto barca coperto a mare, dettata dalla disperazione di dover chiudere. Abbiamo accettato la mediazione del Comitato che prevede la divisione dei locali sotto il castello fino al 6 agosto, dimostrando ancora una volta che la nostra borgata si muove e decide solo in funzione e per il bene del Palio".