L’Africa di Modou è a San Terenzo

Due giorni in mostra al castello di San Terenzo per un artista arrivato da lontano, che ha fatto del Lericino la sua seconda casa. Mamadou Ndiaye Faye, per tutti Modou (nella foto), è il pittore che ha portato sul lungomare del Golfo i colori, le usanze e le storie della sua Africa. Martedì 20 e mercoledì 21 (inaugurazione oggi alle 17, orario di apertura 17-23) le sue opere saranno protagoniste dell’esposizione "Mamadou – L’arte come forma di transnazionalità" curata da Agnese Maranca. Grazie alla sua produzione, che non si limita a colori e soggetti, ma spazia fino ad abbracciare questa tematica anche con la poesia, firmando liriche toccanti, Faye abbatte i confini e riesce a parlare un linguaggio universale, seppur mantenendo ben salde le proprie radici fra il Senegal, il suo paese natale, e l’Italia. Un concetto, quello della transnazionalità, che mette in pratica facendo la spola fra entrambi gli stati e mette al centro di conferenze di approfondimento, ma soprattutto applica pennellata dopo pennellata, quadro dopo quadro.

C.T.