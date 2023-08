"Ladro acrobata a La Spezia deruba pensionata: il racconto"

Sono tornati a colpire i ladri acrobati, in questo caso nel quartiere del Canaletto, in pieno giorno, arrampicandosi sui ponteggi di un palazzo dove erano in svolgimento i lavori di ristrutturazione della facciata. E con il caldo di questi giorni, difficile riuscire a tenere le finestre chiuse, pertanto i ponteggi rappresentano un notevole aiuto per i ladri acrobati di professione, che già senza niente riescono ad intrufolarsi negli appartamenti dei malcapitati cittadini.

La vittima questa volta è una pensionata ottantenne che abita da sola in via Mantegazza. Nel pomeriggio è uscita per fare alcuni acquisti e si è dimenticata le finestre aperte nel suo appartamento. Il ladro, forse appostato nelle vicinanze a seguire le mosse, ne ha approfittato per salire sui ponteggi ed introdursi nell’appartamento, dove ha rovistato nei cassetti e si è impossessato di due collane d’oro di valore. Per fortuna la pensionata non aveva in casa denaro contante, altrimenti il danno sarebbe stato maggiore.

Una vicina ha poi detto di aver visto un uomo con la carnagione scura allontanarsi dai ponteggi, però non ha pensato a dare subito l’allarme. La pensionata ha scoperto infatti di essere stata derubata solo al suo rientro in casa, quando ormai era tardi per cercare di rintracciare il ladro acrobata.

M.B.