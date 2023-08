Ladri rubano gli attrezzi del Comune "A rischio la pulizia del territorio"

In pochi minuti hanno ripulito il magazzino comunale di Pian di Madrignano, deposito delle attrezzature utilizzate per la manutenzione di canali, strade e cunette. Un colpo da diverse migliaia di euro che rischia di diventare indigesto per il Comune di Calice al Cornoviglio, da mesi alle corde sotto il profilo economico e, proprio per questo, impegnato in un duro piano di riequilibrio finanziario nel tentativo di ripianare un debito di poco inferiore agli 800mila euro. L’episodio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorsi, con il sindaco che non ha potuto fare altro che recarsi alla caserma dei carabinieri per sporgere denuncia contro ignoti, con i militari dell’Arma che hanno già avviato le indagini nel tentativo di risalire agli autori del blitz avvenuto nel magazzino comunale situato nella bassa vallata calicese. I ladri, dopo aver facilmente scardinato la porta di ingresso del deposito, hanno fatto man bassa di tutte le attrezzature che avessero un po’ di valore. I malviventi hanno portato via due decespugliatori a zaino, un decespugliatore a stecca, una saldatrice elettrica, un compressore ad aria da 25 litri, una smerigliatrice angolare, un martello demolitore e persino una tanica di benzina da dieci litri. Attrezzature da lavoro che vengono utilizzate quotidianamente per effettuare interventi di piccola manutenzione al patrimonio comunale, pulizia dei canali e la sistemazione delle strade comunali. Un furto che, oltre a creare problemi all’amministrazione comunale della bassa Val di Vara (alle prese con le note difficoltà finanziarie e per questo impossibilitata a far fronte anche alle piccole spese non preventivate) rischia di far venire meno la consueta pulizia di strade e canali che il Comune opera tra fine estate e inizio autunno, con l’obiettivo di prevenire situazioni di rischio che potrebbero essere causate dalle piogge abbondanti.

Anche per questo motivo, il sindaco Mario Scampelli ha deciso di lanciare un appello alla Regione, chiedendo un contributo per acquistare nuovamente le attrezzature con cui far fronte ai lavori di manutenzione. "Ora non possiamo più fare le piccole operazioni di pulizia e di manutenzione del territorio – spiega il sindaco – Siamo in una situazione di pre dissesto finanziario, e non abbiamo le risorse per acquistare le attrezzature: per questo chiedo aiuto alla Regione per la concessione di un contributo di 5mila euro per poter acquisire quanto serve in vista della brutta stagione. In caso contrario, sia le strade, sia i canali non vedranno alcun tipo di intervento".

Matteo Marcello