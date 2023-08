Ladre in trasferta derubano turista alla stazione

Aveva lasciato la borsa al deposito bagagli della stazione, ma al momento di recuperarla aveva notato la scomparsa di alcuni oggetti di valore. Il turista svizzero ha chiesto l’intervento dei carabinieri di Riomaggiore che hanno puntato i sospetti su due giovani donne scese poco prima da un treno. Raggiunte e bloccate le due sospette, i militari hanno trovato la refurtiva, nascosta in una borsa. Per commettere il furto, avevano chiesto informazioni sui prezzi del deposito bagagli; erano riuscite a distrarre gli addetti e impossessarsi del contenuto della valigia del turista. Gli oggetti rubati sono stati restituiti al proprietario; le due donne, già note per altri furti, sono state denunciate e sanzionate con l’allontanamento da Riomaggiore.