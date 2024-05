L’acqua in brick per il Grand Hotel. Una fornitura di 20mila cartoni: "Facciamole quelle robe lì..."

Questa mattina il giudice delle indagini preliminari Mario De Bellis ascolterà l’ex sindaco di Porto Venere Matteo Cozzani e il fratello Filippo, che sono agli arresti domiciliari, negli interrogatori di garanzia del filone spezzino dell’inchiesta per corruzione condotta dal procuratore capo Antonio Patrono e dal sostituto Elisa Loris. Matteo Cozzani è difeso dall’avvocato di fiducia Massimo Ceresa Gastaldo di Genova, il fratello Filippo dall’avvocato di fiducia Luca Bicci del foro spezzino. Bisogna capire se sceglieranno di parlare, come hanno fatto cinque dei sei indagati comparsi venerdì in tribunale, o se si avvarranno della facoltà di non rispondere come ha fatto invece il presidente del comitato delle Borgate del Palio Massimo Gianello.

Tra le operazioni attenzionate dagli investigatori del nucleo di polizia economico e finanziaria della guardia di finanza diretto dal maggiore Andrea De Gennaro, c’è la fornitura di 20 mila cartoni di acqua in brick al Grand Hotel di Porto Venere da parte di Filippo Cozzani, su interessamento del fratello Matteo. I finanzieri hanno intercettato una conversazione in cui una dipendente dei Paletti al Grand Hotel resta sorpreso, perché l’argomento era già stato trattato e scartato in passato dal direttore. Telefona quindi a Raffaele Paletti: "Mi ha chiamato Filippo Cozzani, ma è il fratello del sindaco?". Paletti invita a dar seguito all’ordine dell’acqua in brick: "Facciamole quelle robe lì... l’acqua". La risposta: "Ma al direttore non piaceva il tetrapack".

"Ma gli piace a Paletti, punto. Il direttore è il direttore, il proprietario è il proprietario, ok? Ora gli dica ’guardi Paletti ha detto che le vuole’ e gli consigli di non rompere i c.......".

Dall’accordo di cui sopra due giorni dopo, il 22 marzo 2023, Filippo Cozzani parla con un collega di un ordine da 20mila brick per una nuova attività a Porto Venere, dopodiché rammenta il Grand Hotel. E dai documenti fiscali poi acquisiti dalle fiamme gialle, alla data del 26 settembre 2023 emergono essere stati consegnati 3312 brick di acqua al Grand Hotel.

Domani saranno ascoltati proprio i fratelli Mirko e Raffaele Paletti, difesi dagli avvocati di fiducia Andrea Corradino e Stefania Farnetani di Milano. Sono già comparsi davanti al gip De Bellis e alla pm Loris Francesco Fiorino, Giovanni Olcese, Ivan Pitto, Saverio Cecchi, Alessandro Campagna e Massimo Gianello.

Massimo Benedetti