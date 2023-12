L’acaro killer devasta le campagne. Allarme rosso nella provincia spezzina

Non c’è pace in campagna. L’elenco dei nemici degli agricoltori, oltre alle bizze del clima, si allunga con l’arrivo di nuove insidie dai nomi spesso impronunciabili ma dalle conseguenze letali per uliveti, vitigni e adesso anche per gli agrumeti. Le prime avvisaglie della presenza dell’Aleurocanthus siniferus, originario dell’Asia tropicale, sono arrivate quasi un anno fa dalla bassa Val di di Magra, in particolare dai territori di Castelnuovo Magra, Luni, Arcola e Ameglia. Ma da qualche giorno il pericolo si è ampliato salendo anche nello Spezzino in particolare sulla fascia costiera di Lerici e Levanto. Un’allerta per ora di colore giallo, ma che senza un adeguato intervento potrebbe rivelarsi pericolosa e aumentare rapidamente la gradazione del pericolo. L’Aleurocanthus spiniferus è un insetto notevolmente polifago anche se predilige soffermarsi sugli agrumi ’pasteggiando’ con limone, pompelmo, mandarino e arancio ma può essere ritrovato sulla rosa, vite, melo, pero, ciliegio, nespolo, cachi, fico, melograno, gelso, albero di giuda, mirto, biancospino, vitalba e piante ornamentali. Agisce espellendo abbondanti quantità di melata zuccherina che ricopre le superfici delle foglie e dei frutti sviluppando fumaggine che va a ridurre la respirazione e la fotosintesi imbruttendo i frutti e di fatto rendendendoli non più commerciabili.

Il territorio spezzino non è propriamente una zona caratterizzata dalle coltivazioni colpite da questa mosca anche se sono comunque presenti vivaisti e qualche azienda agricole di settore. "Per questo – spiega Alessandro Ferrante di Cia La Spezia – sarebbe opportuno che Regione Liguria avviasse un censimento per definire la reale portata del problema e stabilire il grado di criticità. Una volta definito il quadro si potrà iniziare il percorso per bloccarne la diffusione, utilizzando insetticidi naturali a base di piretro. Le piante colpite andranno messe in quarantena e trattate dunque con principi attivi. Ma intanto occorre incrociare i dati tra produttori, aziende, privati e vivaisti per avere l’orizzonte ben definito della situazione". Regione Liguria intanto ha diramato le misure fitosanitarie da adottare nelle zone di infestazione consistenti in potature mirate a asportare le parti di piante infestate dall’insetto, fino all’estirpazione dell’intera pianta distruggendo poi il materiale attraverso l’abbruciamento da eseguire sul posto oppure procedendo all’isolamento delle piante con sacchi di plastica ermetici per almeno due settimane.

Massimo Merluzzi