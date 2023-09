Laboratorio per appassionati di teatro con Ocra. Al via nella sede dell’ex mercato ortofrutticolo

Prende il via il progetto teatrale ’L’adolescente’ curato dal Teatro Ocra di Sarzana. L’ispirazione è venuta da una storia drammatica di redenzione analizzando una serie di eventi drammatici che hanno segnato la città alla fine degli anni Trenta. In particolare scosse l’opinione pubblica il caso di William Vizzardelli poi e esaminato recentemente in chiave moderna dalla psicologa sarzanese Vanessa Isoppo che ne ha tracciato il profilo di primo serial killer adolescente della storia. La ricerca e l’attenzione sulla società e sui suoi personaggi è sempre stato il terreno privilegiato del Teatro Ocra. Il laboratorio teatrale è aperto a tutte le persone appassionate di teatro, anche senza esperienza e il primo incontro è fissato per martedì prossimo, 3 ottobre, alle 20 alla sede dell’associazione all’ex mercato ortofrutticolo di piazza Terzi. Per informazioni e iscrizioni è possibile inviare una mail all’indirizzo [email protected] oppure contattare il numero 328- 1047139.