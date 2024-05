Laboratorio in Mediateca

Venerdì alle 16 laboratorio gratuito per bambini alla Mediateca Regionale Ligure “Sergio Fregoso” alla Spezia, nell’ambito del calendario di eventi “Divertiamoci imparando nei musei e nelle biblioteche” promosso dall’amministrazione comunale e a cura dei Musei civici e del sistema bibliotecario urbano. Il laboratorio in programma venerdì, gratuito come tutti i precedenti, ha un titolo particolare: “Cinelaboratorio… a sorpresa!” ed rivolto ai bambini fra i 5 e gli 11 anni con una durata di circa un’ora. Il laboratorio si articola in due parti: realizzazione di un piccolo manufatto a tema cinematografico e successiva visione a tema. Per poter partecipare, la prenotazione è obbligatoria. Per avere ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente alla Mediateca Regionale Ligure di via Firenze, telefono 0187 745630 o scrivere all’indirizzo di posta elettronica [email protected].