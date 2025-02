"Ricordate quando da bambini bastava dire ‘facciamo finta che...’ per trasformare qualsiasi luogo in un mondo magico? Per trasformare un giardino in una foresta incantata, una scopa in un destriero, un lenzuolo in un mantello magico?". Con questo spirito l’associazione Mirpò organizza per domattina, dalle 9.30 alle 11.30, nel centro ‘Armonia dell’Essere’ di via Sarzana 52, il laboratorio di improvvisazione per bambini con un’età compresa fra i 7 e gli 11 anni, intitolato proprio ‘Facciano finta che...’.

L’improvvisazione teatrale conserva proprio questa magia: la capacità di trasformare la realtà attraverso l’immaginazione. Nel workshop ogni bambino diventa protagonista della propria storia. Un viaggio di due ore dove la timidezza si trasforma in sicurezza e il ‘non posso’ diventa ‘guarda cosa so fare!’. Durante il workshop i piccoli: scopriranno il piacere di inventare storie, creeranno personaggi fantastici, svilupperanno fiducia in se stessi, impareranno a esprimersi liberamente e faranno nuove amicizie divertendosi.

"I nostri professionisti – continuano i Mirpò – guidano i partecipanti in un ambiente sicuro e accogliente, dove non esistono errori, ma solo nuove scoperte. Attraverso tecniche di improvvisazione appositamente studiate, ogni bambino esplora le proprie potenzialità in modo naturale e divertente".

Non è richiesta alcuna esperienza teatrale precedente, solo la voglia di divertirsi e mettersi in gioco! I posti sono limitati. Per info è possibile contattare il numero di telefono 366 7297731 o inviare una mail a [email protected].

m. magi