Laboratorio della droga: un arrestato

Un laboratorio per il confezionamento della droga nel quartiere Umbertino: se lo sono trovati davanti gli agenti della polizia locale intervenuti dopo le segnalazioni per il continuo via vai sospetto nella zona. L’abitazione, oltre che essere occupata abusivamente, era utilizzata per confezionare dosi di sostanza stupefacente che veniva subito immessa nel mercato dello spaccio. Il blitz degli agenti della polizia locale ha colto di sorpresa un cittadino tunisino intento a preparare dosi di eroina e per questo arrestato. Durante la perquisizione, il fiuto dell’unità cinofila antidroga Jazz, ha permesso di trovare nell’abitazione oltre 40 dosi di eroina e anche una nuovissima bicicletta elettrica Bianchi del valore di oltre tremila euro, rubata alcuni giorni fa in un negozio di Migliarina.