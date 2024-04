Laboratorio alla biblioteca d’arte

Si terrà giovedì, a partire dalle 16.30, alla Biblioteca speciale d’Arte e Archeologia, il laboratorio gratuito dal titolo ‘La Preistoria incontra l’arte’. Il laboratorio inizia con la visione di immagini tratte dai libri presenti a scaffale in merito all’argomento trattato. In seguito, nella struttura di via del Prione 238, si realizzerà un elaborato, utilizzando la pasta modellante, riproponendo con questo materiale una figura rupestre. Attraverso il laboratorio pratico, i bambini potranno avvicinarsi a un patrimonio antico, ricco di curiosità e interesse, sperimentando tecniche artistiche simili a quelle utilizzate nel passato. L’appuntamento è inserito nel calendario di ‘Divertiamoci imparando nei musei e nelle biblioteche’ promosso dal Comune e organizzato da musei civici e sistema bibliotecario urbano. Il laboratorio è gratuito, la prenotazione è obbligatoria, contattando il numero di telefono 0187 727918 o inviando una mail a [email protected].