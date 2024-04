Laboratori, visite e regate. La cultura marinara in vetrina . Giovani studenti protagonisti

Istituita sette anni fa, la ‘Giornata del Mare e della Cultura marinara’ promuove il rispetto e la tutela dell’ambiente marino e lo sviluppo della cultura del mare e della marineria. Si celebra l’11 aprile, domani, nei Comuni della Spezia, Lerici, Porto Venere, Sarzana e nel Parco Nazionale delle 5Terre, dove verranno approntati (dalle 9 alle 13), dalle associazioni locali che hanno aderito al progetto, laboratori didattico scientifici sulle tematiche inerenti l’ambiente Mare. La manifestazione – organizzata da Marina militare, Ufficio scolastico provinciale, Capitaneria di porto della Spezia e Lega navale italiana - sezioni della Spezia e di Lerici – intende costruire, nell’opinione pubblica e nelle giovani generazioni, la cultura e conoscenza del mare, valorizzando il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico legato al mare e, in particolare, porre in rilievo il contributo del mare allo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio nazionale, allo scopo di preservare le tradizioni marinaresche della comunità italiana. A Calata Paita, alle 10 è previsto l’intrattenimento musicale degli studenti del liceo Cardarelli, che precederà l’inaugurazione ufficiale della ‘Giornata del Mare’, alle 10.30, con taglio del nastro e visita dei laboratori. All’edificio delle ex Dogane, alle 11, il saluto di benvenuto alle autorità e alle 11.15 la premiazione del concorso Nereidi. Fra i numerosi laboratori dove saranno impegnati gli studenti, quello galleggiante (La nave dei folli) per un golfo da risanare, oppure, a cura dell’Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia l’esperienza sensoriale sul tema dell’importanza dell’acustica sottomarina, e ancora l’Associazione per il Mare che propone il campionamento di microplastiche a bordo dell’imbarcazione in movimento.

Ieri intanto è iniziata la Regata Interforze Alto Tirreno, che proseguirà anche nella giornata di oggi e domani, riservata alle forze di polizia e di soccorso italiane: a fronteggiarsi gli equipaggi a bordo di barche a vela classe J24, cabinati di 7,32 metri di lunghezza, messe a disposizione della Sezione velica della Marina militare spezzina, con premiazione domani, nel corso della mattinata, sulla passeggiata Morin nell’area antistante la capitaneria di porto. Sarà presente anche il ‘Pullman Azzurro’, progetto della polizia stradale con l’obiettivo di formare e sensibilizzare i giovani conducenti sui pericoli della strada. Per l’occasione sarà allestito, oltre ai laboratori previsti dalla Marina militare, anche il gazebo della polizia scientifica e, come già avvenuto lo scorso anno, parteciperà pure il personale del Cnes.

Marco Magi