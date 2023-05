Laboratori per bambini in biblioteca

Tre laboratori dedicati ai bambini caratterizzano il mese di maggio nelle biblioteche civiche. Il primo è in programma proprio oggi, dalle 11 alle 12, alla biblioteca Beghi del Canaletto con ‘Volta pagina’, la lettura animata di un racconto con l’utilizzo del Kamishibai in cui i piccoli realizzeranno poi un teatrino per mettere in scena la loro storia. Si prosegue nel percorso giovedì 11, dalle 15 alle 16, alla biblioteca d’arte in via del Prione 238 con ‘Se fossi... Andy Warhol’, per conoscere le opere dirompenti e le tecniche innovative che caratterizzano la pop art, a cui ci si ispirerà per realizzare un oggetto artistico utilizzando anche materiale di riciclo. Infine ci si sposta alla mediateca regionale ligure ‘Sergio Fregoso’ di via Firenze mercoledì 31 maggio con il ‘Cine-laboratorio’ dalle 15.30 alle 17. La prenotazione agli eventi è obbligatoria ai relativi contatti dei singoli appuntamenti: [email protected] o al numero 0187 727885, [email protected] o allo 0187 727918, [email protected] o allo 0187 745630. Età consigliata per i bambini partecipanti è dai 6 agli 11 anni.