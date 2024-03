Laboratori nei musei e gran gala della donna al teatro Civico

In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, il Comune ha organizzato una serie di iniziative. Domani, dalle 16 alle 17 al Museo Etnografico (info 0187 727781 e [email protected]) laboratorio ‘Doni d’amore’: nella tradizione di fidanzamento del contado sarzanese il regalo di un mazzolino di fiori di stoffa che l’innamorato offriva alla futura sposa; si ricercheranno i manufatti museali legati alle promesse di matrimonio, per poi realizzare un ‘fiore’ personale. Dalle 17 alle 18, al Museo Lia (info 0187 727220 e [email protected]) si terrà il laboratorio dal titolo ‘Sfumature al femminile’, un viaggio dall’Antica Roma al Settecento, per scoprire quante diverse sfumature di forma e significato si possono attribuire alla rappresentazione della figura femminile nell’arte. Al termine della visita tematica si potrà realizzare una spilla simbolica. Ogni laboratorio ha il costo di 5 euro e la prenotazione è obbligatoria.

Il Cinema Odeon alla mediateca regionale ligure (info 0187 745630 e [email protected]) propone con un biglietto unico di 4 euro, in prima assoluta, la visione di ‘Un altro Ferragosto’ alle 15.15, 17.30 e 21. Proprio alle 21, al Teatro Civico, è in programma la seconda edizione del ‘Gran Gala della Donna’. Una serata ad ingresso libero (0187 727521 e [email protected]) che vedrà sul palco un’ospite d’eccezione: Annalisa Minetti, cantautrice, scrittrice e atleta paralimpica che durante la serata canterà alcuni brani del suo repertorio e racconterà al pubblico presente la sua esperienza personale. Annalisa Minetti attraverso il suo racconto vuole sensibilizzare le donne e i ragazzi a non arrendersi mai davanti alle difficoltà che la vita spesso ci pone di fronte. La serata vedrà anche la partecipazione degli studenti del liceo Costa, che proporranno il progetto ‘CostArt’ nato all’interno del Liceo Costa e che vede coinvolti un gruppo di 50 studenti che si cimenteranno in un musical e in altri momenti musicali.