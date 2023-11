Laboratori e attività per i monterossini over 60

MONTEROSSO

Attività e laboratori interattivi dedicati agli over 60. È l’iniziativa lanciata dal Comune di Monterosso per arricchire il tempo libero e incentivare l’apprendimento continuo tra i cittadini senior. Il progetto, ancora nella sua fase embrionale, mira a creare un ambiente stimolante e accogliente dove le persone over 60 possano esplorare nuovi hobby, rafforzare le competenze esistenti e socializzare con coetanei. Il programma include una varietà di laboratori, tra cui corsi mirati a migliorare la dimestichezza con computer, smartphone e tablet, attività che stimolano il cervello e promuovono il pensiero logico attraverso puzzle e giochi da tavolo, sessioni creative di bricolage e artigianato che spaziano dalla lavorazione del cuoio alla creazione di manufatti, ma anche attività motorie per mantenere uno stile di vita attivo attraverso esercizi adatti a tutti i livelli, e un laboratorio della memoria con attività che incoraggiano la narrazione e la memoria attraverso la lettura e la scrittura. "Stiamo cercando il feedback dei cittadini per garantire che l’offerta sia perfettamente allineata con gli interessi e le passioni della comunità. È fondamentale che le attività rispecchino i desideri e le esigenze dei partecipanti, e per questo motivo è stata lanciata una campagna per raccogliere le preferenze" affermano dal Comune.