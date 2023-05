Laboratori dedicati ai bambini nei musei civici per un mese

Quasi un mese per ‘5 musei in un castello’, tutto dedicato ai bambini. Dal 12 giugno al 7 luglio, dal lunedì al venerdì, i musei civici spezzini propongono una serie di attività e laboratori per i bambini – con un’età consigliata dai 6 agli 11 anni – per scoprire i loro segreti divertendosi con l’arte e la creatività. Tutte le giornate si svolgeranno al castello San Giorgio, con appuntamento alle 8.30, offrendo l’opportunità di sfruttare le terrazze e il parco. Si parte con i percorsi di archeologia del Museo del Castello, dal 12 al 15 giugno, per ripercorrere la storia più antica dal Neolitico fino all’epoca romana con giochi e laboratori a tema; poi, dal 16 al 21 giugno, sarà la volta del Museo Etnografico che offrirà l’opportunità di viaggiare dalle tradizioni giapponesi a quelle australiane senza dimenticare le usanze della Lunigiana. Quindi i bambini, dal 22 al 27 giugno, saranno proiettati nell’arte contemporanea del Camec con cui sperimenteranno la commistione tra la natura del parco e l’arte e realizzeranno sculture leggere come l’aria. Seguiranno le suggestioni del Museo del Sigillo, dal 28 giugno al 3 luglio, che racconteranno la storia dei 3 moschettieri, le leggende dei popoli nativi dell’America centrale e le abilità dei cinesi nel realizzare i tangram, un gioco utile per i più piccoli per imparare a comporre figure. Un giorno sarà dedicato conoscenza della città della Spezia ispirandosi alle vedute di Agostino Fossati esposte nella Palazzina delle Arti. Infine il Museo Amedeo Lia, dal 4 al 7 luglio, racconterà storie di dame e cavalieri, farà incontrare il mostro del parco e avvicinerà ai miti antichi legati al mare. "Vogliamo avvicinare i più piccoli ai musei con attività ludiche con le quali possono divertirsi e imparare giocando, ma coinvolgendo anche le famiglie – spiega il sindaco Pierluigi Peracchini –. Apriamo le porte di tutta l’arte del nostro territorio ai bambini partendo dalla storia antica, che riproponiamo dopo il Paleofestival, che ha riscosso un grande successo, passando per l’arte contemporanea e quella delle altre popolazioni del mondo, fino alla storia della nostra città". La prenotazione è obbligatoria e può essere fatta telefonicamente allo 0187 751142, o scrivendo una mail a [email protected] Con tariffa giornaliera di 20 euro e settimanale di 80 euro (sconto per i fratelli), i bambini dovranno indossare abiti comodi, un cappellino e portare con sé la merenda.

Marco Magi