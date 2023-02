Laboratori creativi per i bambini in biblioteca

Al via i laboratori creativi gratuiti per bambini nella biblioteca civica di Follo. A partire da domani, la struttura follese ospiterà un ricco calendario di appuntamenti per bambini dai 6 ai 10 anni curati dal personale di Artemisia Servizi Culturali. Alla lettura di un bellissimo albo illustrato seguirà un laboratorio artistico dove si i bambini potranno dare spazio alla loro immaginazione e alla loro fantasia. I laboratori si svolgeranno il mercoledì alle 16 a cadenza mensile. Nel primo incontro, dopo la lettura del libro ‘Il pinguino che aveva freddo seguirà un laboratorio dove i partecipanti realizzeranno un paesaggio invernale con la tecnica del collage. Prenotazione obbligatoria tramite email a [email protected] La biblioteca è aperta il lunedì e il mercoledì dalle 15 alle 18, il martedì giovedì e venerdì dalle 9 alle 12.