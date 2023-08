L’abbraccio tra mare e cielo Così il Golfo ritrova l’anima

L’abbraccio del popolo del mare che insegue i vincitori del Fezzano si salda con quello degli indomiti nuotatori che vanno ad accoglierli; sulla passeggiata Morin spunto uno telone bianco con la scritta: "Franco canta 3 con noi". Lui è Franco Lavagnini, il campione morto d’infarto alla festa delle borgate; 3 è il numero di quella verde. Ketty, figlia di Franco, preme per forzare il blocco degli steward nell’area ’pozzetto’ davanti alla tribuna vip riservata all’organizzazione. "Perfavore fatemi entrare. Il mio posto è lì. Lo devo a mio padre". Il sindaco di Porto Venere Francesca Sturlese media e apre il varco. Il dolore del distacco si scioglie nell’abbraccio fra le due donne, che si allunga verso il cielo. Forza del Palio, forza di una comunità che ne centra due: il maggiore è quello rosa e che, con quello delle Grazie negli Junior, orientata a ponente il bilancio della disfida.

Il sole del tramonto ammonta di rosso le apuane e il teatro della disfida; lì il mare diventa mosso per l’ingorgo dei natanti. Fra i gesti che si impongono nel delirio collettivo ce n’è uno tenero e discreto: il Palio del Golfo vinto dagli Junior delle Grazie viene riposto nelle mani di Matteo Busoni, che lo vinse nel 2009. Lui è sulla sedia a rotelle a causa di un incidente, patito da rider. Ma la Uisp coltiva il progetto di riportarlo a remare per il centenario. Lui promette di impegnarsi per farlo prima. Forza del Palio, che abbatte le barriere e alimenta la determinazione, che è poi il valore chiave della vita, per affrontare le sfide. Quelle sportive si intrecciano con quelle umane, personali e comunitarie. Sulla tribuna i politici di opposizione si mescolano a quelli di maggioranza. Ci scappano le strette di mano. Forza del Palio, capace di unire e di fare riscoprire l’anima comune, che sale dal mare.

Corrado Ricci