L’abbraccio alle borgate Protagoniste l’integrazione la disfida e le perle del mare

Colore e calore nel rincorrersi di una creatività fragrante e ficcante incarnata da bimbi, belle ragazze, signore e signori scattanti e anche attempati. Così ieri sera gli abbracci intergenerazionali alle borgate, tra due ali di folla che non hanno lesinato gli applausi. Un bell’antipasto del Palio, con un boccone amaro. "Se uno perde certi appuntamenti vuole dire che non ne capisce l’importanza", posta nel tardo pomeriggio su Facebook il presidente del Comitato delle Borgate Massimo Gianello. Il pensiero di tutti va al sindaco Pierluigi Peracchini, in missione in Croazia, ma Gianello non va oltre la frase da interpretare. Anzi, contattato telefonicamente e sollecitato ad esplicitare, ride sotto i baffi e liquida il tutto con un beffardo: "Ogni riferimento è puramente casuale".

Questo il corollario pepato alla sfilata che ha aperto le danze del Palio del Golfo attraversando la città, da piazza Brin a piazza Europa. Tanto entusiasmo che, all’inizio, è stato alla base della caduta di un bimbo; per lui sono scattati i soccorsi dell’ambulanza, che a ruota hanno comportato ritardi nella partenza e ansie: niente di grave per il piccolo. Per il resto un grande sentire identitario che ha fatto proseliti anche tra chi è arrivato da lontano e che ha dimostrato, a suon di musica, di volersi integrare: stranieri delle varie comunità presenti in città che hanno trovato nella borgata cittadina di La Spezia Centro il ’collante’ per guardare lontano, con un occhio all’inclusione dei disabili. Il senso della comunità allargata ha avuto il suo incipit musicale, con la banda dipartimentale della Marina che ha aperto la rassegna, introducendo i bimbi-bandiera di ogni parte del Golfo e la borgata ’regina’ del Fezzano, in prima linea quale detentrice del Palio vinto nel 2022: l’ultimo di una lunga serie raccontata attraverso i ’quadri’ allestiti con riferimenti ai fatti storici che hanno scandito le vittorie negli anni, con corredo di vestiti d’epoca connessi. Ricerca ed eleganza si si sono saldati nella bella rappresentazione autocelebrativa. Come ha fatto la borgata delle Grazie, tessendo la memoria dei palii vinti da 20 anni a questa parte. L’amore per il remo ha scandito anche la passerella del Cadimare che ha raccontato il Palio in ogni stagione dell’anno. Una caccia subacquea quella rappresentata dal Fossamastra.

Amore per la propria terra, in questo caso la spiaggia, è arrivati dalla Venere Azzurra. Culto per il proprio colore dal Canaletto, vestito di giallo ’solare’. San Terenzo ha inanellato invece i colori di tutte le borgate, dando forma, tra l’altro, a splendidi cappelli. Marola si è cimentata nella saga di Harry Potter. Sulle rotte della storia hanno navigato Lerici, Muggiano, Tellaro rispolverando le contese tra Pisani e Genovesi, gli attacchi dei saraceni, la leggenda del grifone salvatore: E anche un inno alla pace: quello di Porto Venere, con cannone spara coriandoli.

Corrado Ricci