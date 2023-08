L’abbraccio a tutti i campioni Piazza Europa cuore del Golfo

Dal tifo sulla passeggiata Morin alla riconoscenza di piazza Europa. Un bagno di folla anche lì, l’altra sera, non solo per l’equipaggio senior del Fezzano che ha centrato il successo al Palio del Golfo ma per i vogatori di tutte le borgate e per i supporter terrestri che li hanno accompagnati nel corso della stagione e della sfilata in costume: spettatori e protagonisti al tempo stesso, nell’alternanza delle chiamate sul palco ad opera dei bravi conduttori della serata: Selene Ricco e Federico La Valle, secondo la scaletta messa a punto dalla dirigenza del Comitato delle Borgate.

Della classifica della sfilata in costume abbiamo riferito ieri: primo San Terenzo, secondo Fossamastra, terzo Canaletto. Ma il riconoscimento all’impegno profuso per l’allestimento e la cura delle scenografie è andato oltre, con premi mirati. Fossamastra - con la celebrazione del mondo sottomarino – ha vinto il premio per la cura nei costumi: davvero suggestive le rappresentazioni di ricci, coralli e degli altri esseri che pulsano sui fondali. A Fossamastra è andato anche il premio per l’equipaggio femminile più giovane.

A dare forma al miglior carro allegorico, con la rievocazione storica delle radici dell’insediamento costiero, è stata la borgata del Muggiano. Ma non è stato premiato il solo belvedere. Anche la cura posta nelle colonne sonore, di accompagnamento alla sfilata, sono state attenzionate. E qui ha brillato Cadimare, con un’auto-produzione. Una medaglia ricordo è stata donata, dal centro antiviolenza Irene, a tutte le vogatrici degli equipaggi femminili: premiata la forza e la grazia impresse nell’imbracciare i remi. Dopo aver deliziato i palati alla festa della borgata, Le Grazie si è riconfermata al top della classifica per l’offerta gastronomica, conquistando il premio Masterchef.