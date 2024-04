La Zampalonga dei Lions club. Passeggiata e screening gratuiti

Si chiama Zampalonga ed è una giornata interamente dedicata agli amici a quattro zampe. L’appuntamento è per questa mattina alle 9.30 in piazza Europa e poi nel pomeriggio dalle 15,30. È da lì che i cani accompagnati dal loro proprietari daranno vita a una lunga passeggiata per le vie del centro cittadino per ritrovarsi poi nella stessa piazza, in cui si terrà una esibizione di cani molecolari, di cani per la pet therapy e per il soccorso in mare. L’iniziativa è stata organizzata dai Lions Club spezzini che, in questo Lions Day, intendono dar vita a una raccolta di fondi per l’acquisto di cani per non vedenti. Un modo per sostenere anche il centro dei Lions di Limbiate la cui missione è quella di addestrare e consegnare gratuitamente i cani guida. Nel pomeriggio dalle 15,30 in piazza Europa dimostrazione di obbedienza a cura dell’associazione Patrol Dogs con i nasi volanti che fanno ricerca e pet therapy e poi intervento delle guardie zoofile della Gea.

"I partecipanti potranno indossare magliette e capellini dedicati al simpatico raduno" fanno sapere gli organizzatori. La giornata sarà dedicata anche a degli screening gratuiti della vista e udito che si terranno dalle 9.30 alle 17 sempre in piazza Europa. Inoltre, presso i supermercati Basko di via Veneto ed Ekom di via XXIV Maggio si terrà una colletta alimentare.