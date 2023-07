La voce è musica Ecco Cuncordu

Nella chiesa di San Rocco stasera alle 21, il ‘Levanto Music Festival Amfiteatrof’ propone un concerto di sole voci, il sesto della manifestazione levantese. Da Castelsardo ecco il gruppo vocale Cuncordu, con un programma che illustra passione e devozione. Il gruppo polivocale vanta un repertorio religioso che in Sardegna è ancora in uso e viene quasi sempre tramandato all’interno delle Confraternite, ma vanta anche una significativa tradizione musicale orale di carattere profano.

Ci si sposta in piazza Bertamino a Bonassola per il Festival Paganiniano di Carro, stasera alle 21.30, con ‘Opere a confronto Il Flauto magico e Il Rigoletto’ (in due trascrizioni dell’epoca per flauto e trio d’archi) con Mario Carbotta flauto (in foto) e il Trio d’archi Demetrio composto da Claudia Monti violino, Maurizio Schiavo viola e Daniele Bogni violoncello, che proporranno musiche di Mozart e Verdi. Prenotazioni a [email protected]

m. magi