La Via dei Monti in mostra all’outlet

Aprirà oggi, alle 18.30, alla Val di Vara Gallery dell’Outlet Village di Brugnato, la mostra dedicata alla Via dei Monti o de Pontremolo, a cura del Consorzio Il Cigno. La rassegna si compone di quattro grandi pannelli che descrivono le caratteristiche tecniche del cammino e la sua storia oltre al tracciato a piedi e in bicicletta. La cartografia è stata realizzata da Luca Galuppini della Sezione Cai della Spezia che i promotori ringraziano per la disponibilità e la competenza. La mostra resterà aperta fino a domenica 27 agosto, tutti i giorni, dalle 16 alla chiusura del centro commerciale. L’iniziativa è inserita nel programma di eventi realizzati nell’ambito del progetto ‘Una vita, tanti cammini. La Via dei Monti e le sue ramificazioni: intrecci di passi, intrecci di storie’