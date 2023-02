La Via Crucis dalle 21 Poi notte di preghiera per la pace nel mondo

Una via crucis cittadina e una notte di preghiera per la pace in Ucraina e nel mondo. A un anno esatto dall’attacco russo all’Ucraina, tutt’ora in corso, domani i cattolici spezzini si mobilitano per la fine delle ostilità in Europa. L’occasione è data dal primo venerdì di Quaresima in vista della Pasqua in cui si svolgeranno due iniziative tra loro collegate: la Via Crucis cittadina alle 21 e la notte di preghiera che la seguirà, sino alle 8 del sabato mattina, nella cripta della cattedrale di Cristo Re. Tema comune di preghiera e di meditazione sarà quello della pace. La Via Crucis è organizzata a livello cittadino dai due vicariati urbani del capoluogo e prenderà il via alle 21 dalla chiesa di Nostra Signora della Neve, in viale Garibaldi, per raggiungere, attraversando il centro, la cripta della cattedrale. A presiedere sarà il vescovo Luigi Ernesto Palletti (nella foto). Subito dopo la Via Crucis prenderà il via, sempre in cripta, la veglia notturna per la pace. La preghiera, con turni "liberi", proseguirà per tutta la notte. L’iniziativa è promossa da Azione cattolica, Caritas, Agesci (scout cattolici), Movimento adulti scout e Acli. In caso di pioggia i fedeli si ritroveranno direttamente in Cripta. F.D.