La vetrina della solidarietà Così il sostegno ai volontari

All’interno della fiera di San Giuseppe, come è ormai tradizione consolidata, trova molto spazio anche la solidarietà. Gli stand delle associazioni di beneficienza e di volontariato hanno sede in Piazza Verdi ed espongono simboli, programmi e attività di lavoro. Tra i tanti spicca il Cisom, il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, una fondazione di diritto melitense con finalità di protezione civile, sociale, sanitario assistenziale, umanitario e di cooperazione, strumentale al Sovrano Ordine di Malta. “Il corpo - spiega Elena re assistenza e pronto soccorso alle persone in stato di necessità anche in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile”.

L’Ordine di Malta ha una storia secolare, essendo stato fondato nel 1048 dal beato Gerardo Sasso. "Organizziamo pellegrinaggi, momenti di preghiera - sottolinea il Cavaliere di Grazie Magistrale Euro Pensa, responsabile della delegazione spezzina - e naturalmente le attività assistenziali, fedeli al nostro motto che ci indica la difesa della fede cristiana attraverso la testimonianza e il servizio verso i poveri e i bisognosi. Mi piace ricordare il legame speciale che la nostra provincia ha con l’Ordine dato che per tanto tempo il Prelato è stato l’Arcivescovo Angelo Acerbi, nativo di Sesta Godano".

Molte anche le associazioni laiche. L’Anffas - Associazione nazionale di famiglie di persone con disabilità intellettiva o relazionale - espone nel proprio stand tutti gli oggetti realizzati dai propri ragazzi. "Sono persone con necessità speciali - spiega la psicologa Elisa Natale - spesso in possesso di talenti altrettanto particolari. La fiera di San Giuseppe è veramente una festa per tutta la città, e puó anche essere un’occasione speciale per lanciare un grande messaggio di inclusione".

Vimal Carlo Gabbiani