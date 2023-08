La vernice non nasconde i problemi Il capolinea resta senza sala d’attesa

Un tocco di vernice e qualche pensilina in più non nascondono però le problematiche di una piazza che da anni chiede a gran voce maggiori, in alcuni casi addirittura scontate, attenzioni. Una richiesta che arriva sia dall’utenza che dagli stessi autoferrotranvieri che quotidianamente transitano sugli autobus al capolinea di piazza Terzi. Un luogo che, per i turisti che arrivano in città, rimane comunque oscuro e rintracciabile soltanto utilizzando le mappe cittadine attraverso il cellulare oppure chiedendo informazioni ai passanti. Sperando siano conoscitori della zona. Problemi vecchi insomma che stridono con la richiesta di prediligere la mobilità alternativa all’automobile, nell’ottica di un risparmio di carburante per tutelare l’ambiente e evitare di incolonnarsi nelle mete più richieste dell’estate alla ricerca di un improbabile parcheggio. Ma per chi arriva in città, magari scendendo dal treno alla stazione, raggiungere il capolinea degli autobus non è così semplice nonostante la distanza sia di appena qualche centinaio di metri. La cartellonistica non esiste e i "ciceroni" indispensabili alla causa restano i tassisti di piazza Jurgens in attesa di clienti per sostenere la propria attività e non certo per promuovere le concorrenti.

Non è certamente più agevole la caccia al capolinea per chi arriva dal centro cittadino se non si incrociano interlocutori in grado di indicare la strada giusta. L’impresa poi accresce nel livello di difficoltà se la ricerca scatta la domenica quando in alcune ore la città si svuota, compresa la biglietteria degli autobus comunque sostituita dal distributore automatico oppure da una tabaccheria, conosciuta però soltanto ai residenti. Nei mesi scorsi la piazza degli autobus è stata in qualche modo abbellita installando le nuove pensiline, per consentire ai viaggiatori di attendere il mezzo richiesto riparati dal sole e dalla pioggia, in sostituzione delle vecchie ormai disintegrate dai vandali. Ma una più comoda sala d’attesa ? Non esiste a meno che se non si possa definire tale un anfratto condiviso con l’ingresso alla curva del palazzetto dello sport ricavato all’interno del Vecchio Mercato con un’unica e sporchissima panchina utilizzata come toilette la notte. Davanti alla quale, quasi ogni mattina, il primo addetto alla biglietteria deve versare una buona dose di disinfettante per eliminare gli odori. Eh già, non esistono i bagni pubblici, nonostante le centinaia di persone che ogni giorno stazionano alla fermata del bus, e se il bar è chiuso... pazienza. Si può sempre chiedere ospitalità all’officina di Liviano.

Massimo Merluzzi