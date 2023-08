La Valle del Biologico in vetrina a Varese Ligure

Spazio ai produttori locali della Val di Vara e delle zone limitrofe che operano in filiera corta. È tutto pronto per la quinta edizione del Valle Bio Festival, organizzato dal Biodistretto della Val di Vara - Valle del Biologico, che andrà in scena il prossimo 10 settembre nel borgo di Varese Ligure (Sp). "Anche quest’anno - spiegano gli organizzatori - abbiamo pensato a una giornata ricca di eventi e attività per tutti: stand, laboratori, spettacoli, musica, momenti di riflessione e degustazione con incontri di approfondimento su temi affini all’agricoltura biologica. Le vie del borgo in festa, con gli stand dei produttori biologici e del territorio e le conferenze insieme a esperti del settore, durante tutta la giornata si alterneranno per raccontare il biologico in tutte le sue sfaccettature". Ci sarà un’area dedicata agli animali e, all’interno dell’iconico castello del borgo rotondo, si svolgeranno i laboratori per i più piccoli. In piazza, invece, sono previsti concerti e spettacoli di artisti di strada. Nelle prossime settimane vi comunicheremo il programma dettagliato dell’evento, intanto possiamo anticipare la presenza al Festival di Marta De Vincenzi, giovane illustratrice e fumettista della Scuola Chiavarese del Fumetto. Informazioni, per gli espositori interessati a partecipare, a [email protected]