La Val di Vara perde il ’suo’ sindaco. Carrodano piange Pietro Mortola. Trenta anni alla guida del Comune

Una vita intera passata a servire la comunità. Perchè lui in municipio c’era sempre, d’estate come di inverno, con l’allerta e con il sole, pronto a intervenire per far fronte alle richieste dei suoi compaesani, a battere i pugni sui tavoli di enti e istituzioni per ottenere denari e investimenti di cui necessitano i piccoli Comuni. Anche per questo, è grande il vuoto che lascia in tutta la vallata Pietro Mortola, sindaco di Carrodano, scomparso ieri all’età di 75 anni. Da tempo lottava contro una malattia. È stato il sindaco dei record: nella primavera del 2024 avrebbe concluso il suo sesto mandato. La prima elezione a sindaco avvenne il 9 giugno del 1990. Da allora ha sempre governato il paese, eccezion fatta per il periodo tra il 2004 e il 2009, venedo eletto con percentuali da record. Protagonista di tante battaglie per migliorare il territorio e la vita dei cittadini, il suo Comune detiene ancora oggi un primato lusinghiero: per scelta di Mortola, è l’unico nello Spezzino a non applicare l’addizionale comunale Irpef. Un impegno per il borgo premiato con l’onorificenza di Cavaliere. Tanti i messaggi di cordoglio. "Un sindaco che ha rappresentato l’esempio di come deve essere un amministratore locale. La sua è stata una missione, espressa proprio attraverso l’incarico pubblico" ha detto il presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini. "Non era solo una persona di straordinaria levatura umana, era un pilastro per il suo Comune e la Val di Vara – dice il sindaco di Maissana, Egidio Banti –. Il 28 giugno stava male ma ha voluto ugualmente intervenire a una riunione tra sindaci. Era il suo dovere e lo ha fatto sino in fondo, con il sorriso sulle labbra e le idee sempre chiare". "Un riferimento sicuro per la sua comunità e per tutta la Val di Vara" ricorda la senatrice Raffaella Paita. I funerali si terranno domani pomeriggio alle 15 nella chiesa di Mattarana.

Matteo Marcello