La Val di Vara lancia l’assist Un sentiero galleria d’arte

Dalla Val di Vara un assist alle Cinque Terre capace di fare brilla prima di luce propria in luogo di quella riflessa. La strategia è di lungo respiro, proiettata a due benefici: allentamento della pressione turistica sulle Cinque Terre, qualificazione dell’entroterra come trampolino di lancio verso il mare. In attesa di un disegno interenti, le idee maturano dal basso, con la forza della passione: muovono da una tesi di laurea e dalla disponibilità degli artisti a svolgere un ruolo propulsivo. Così il "Progetto 501": come rendere un antico sentiero – quello della vecchia Via del sale che collega Castè a Riomaggiore - un’attrazione turistica. Lo stratega è Marco Natale, fondatore di Liguria Vintage, l’associazione di artisti che fa del recupero di oggetti dismessi la base delle opere destinate a meravigliare. In tre gli artitisti che hanno finora ’vestito’ l’antico percorso teatro degli scambi tra Val di Vara-Cinque di Terre. Due di lungo corso: Walter Tacchini (con una scultura-torre) e Nicola Perucca (con un grande quadro che racconta la Via del sale); al loro fianco il giovane artista Nicola Micali (con una barca stilizzata in ferro). Sullo sfondo degli allestimenti, la tesi di laurea di Irene Natale all’Accademia delle belle arti di Brera: "Strategie per la valorizzazione del territorio". In stand by altri tre artisti, pronti a lasciare una loro traccia: Yoshin Ogata, Marco Manco, Olimpio Galimberti. Il nodo è quello delle risorse. Ma là dove non arrivano i comuni potrebbe arrivare il sito Unesco.

C.R.