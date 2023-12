La Union al molo Varicella. Un ’gemellaggio’ di vele

Rimarrà alla Spezia fino a venerdì, quando riprenderà il suo giro intorno al mondo. Per il veliero Union si tratta del primo viaggio globale, iniziato lo scorso 17 giugno con la partenza da Callao e proseguito poi con un itinerario che prevede il passaggio per 21 porti di 15 paesi diversi, con l’approdo in tutti e cinque i continenti. Prima di attraccare al molo Varicella la nave scuola peruviana ha navigato ventiquattromila miglia nautiche attraverso il Pacifico, l’Oceano Indiano, il Mar Rosso e il Mediterraneo. La tappa italiana, con fermate a Taranto, Civitavecchia e infine La Spezia rappresenta – spiega il capitano di corvetta Sergio Horruitiner – "un importante gesto di amicizia compiuto nel centocinquantesimo anniversario del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra Perù e Italia. Un accordo che è una vera e propria pietra miliare nelle relazioni diplomatiche tra i due paesi".

Il periplo intorno al mondo in cui si sta cimentando l’Union celebra invece i due secoli dall’indipendenza peruviana. A bordo 23 ufficiali, 146 marinai e 100 cadetti della scuola navale che trascorrono a bordo un semestre del quarto anno. Tra loro anche il giovane Jhandy Vazquez, che ha la famiglia residente a Firenze. "Questo periodo – sottolinea – e per me e per i miei compagni molto importante. Siamo chiamati a superare i nostri limiti per affinarci nelle qualità marinare e di comando. Saremo i comandanti del domani, una sfida non facile ma anche entusiasmante". Durante questi mesi in giro per il mondo, il Bap Union si è trasformato in una vera e propria ambasciata galleggiante. All’interno della nave, considerata il veliero più grande e veloce di tutto il Sud America, è stata allestita una sala che funge da show-room itinerante, con all’interno molti dei prodotti tipici del paese andino. Esposti i pregiati tessuti in alpaca, lana morbida e caldissima, diversi vini tra cui il Pisco, il distillato che è la bevanda nazionale peruviana, il caffè e la frutta tropicale. Osservandoli si capisce immediatamente la varietà di climi, di tradizioni e di culture diverse che convivono insieme in questo stato emergente, erede dell’impero Inca. Un omaggio a quel glorioso passato è la polena dell’Union, raffigurante Tupac Yupanqui, grande navigatore del quindicesimo secolo.

Vimal Carlo Gabbiani