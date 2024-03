La tregua è già terminata. Lo strappo di Cgil e Cisl

La tregua armata è già finita. Dopo alcuni mesi di relativa tranquillità indotta dalla riunione voluta dal sindaco Peracchini alla fine di ottobre, tra sindacati e Atc è di nuovo guerra. A lanciare il guanto di sfida sono i sindacati Cgil e Cisl, che in segno di protesta hanno disertato la riunione tra dirigenti e organizzazioni organizzata ieri mattina per l’approvazione di alcune pratiche e per fare il punto su alcuni progetti: otto punti all’ordine del giorno che riguardavano autisti, controllori, il prossimo bando per l’assunzione di meccatronici e le selezioni per individuare addetti all’esercizio e all’ufficio acquisti, nonchè sull’erogazione del premio di risultato, ovvero la famigerata premialità economica legata al numero di assenze fatte dai dipedenti. Cgil e Cisl nei giorni scorsi hanno inviato missime infuocate all’indirizzo della dirigenza di Atc, anticipando e motivando la propria assenza alla riunione di ieri. Filt Cgil, lamentando il mancato invio della documentazione da parte dell’azienda, sottolinea come a pochi mesi dalla scadenza del mandato dell’ad Francesco Masinelli, le priorità siano altre, ovvero "chiarire la gara d’appalto inerente l’esternalizzazione del servizio tpl, che si porta dietro diverse problematiche dovute anche al mancato dialogo con le organizzazioni sindacali". Nel mirino della Cgil anche il mancato confronto sul documento redatto lo scorso luglio "sull’indispensabile miglioramento delle condizioni di vita-lavoro del personale, e soprattutto sulla questione degli organico viaggiante, "in forte sofferenza", anche alla luce "dei continui concorsi che portano a stento una decine di concorrenti alle fasi finali. Contestata anche la mancata presentazione del piano economico finanziario, "indispensapile – dice la Filt Cgil – per comprendere come verrà gestita l’azienda nei prossimi anni".

E sulla mancanza di risposte è incentrata anche la lettera vergata da Fit Cisl, che lamenta l’assenza di certezze circa "il rispetto dell’accordo sul pagamento del premio di risultato" (che in base agli accordi sindacali dovrebbe essere pagato alla fine del mese; ndr), il "presunto riconoscimento di riposi aggiuntivi nella ’residenza’ di Pian di Follo e i possibili impatti sulle altre residenze aziendali", ma che soprattutto attende una risposta a un’altra missiva, quella relativa alla decadenza "da parte dell’ad dal ruolo di direttore generale e impossibilitato a gestire la disciplina aziendale: parliamo di una legge chiara e non scavaòcabile da giudizi di parte". Ieri, la riunione si è regolarmente tenuta, alla presenza delle altre organizzazioni sindacali, con l’approvazione dei punti all’ordine del giorno.

Matteo Marcello